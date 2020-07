Parfümünüz sizi ele veriyor

edeyim, benim ömür boyu kullandığım tek bir marka ve çeşit parfüm yok. Zaman içinde hatta günden güne modum değişiyor ve o an kendimi nasıl hissediyorsam elim o kokuya uzanıyor. Yazın genelde çiçeksi, hafif ve ferahlık veren notalar içeren bir parfüm; kışın ise daha sıcak, baharatlı veya odunsu izler taşıyan kokulara yöneliyorum.Parfümü nabız noktalarına, bileğin iç kısmına sıkıp denemek en doğrusu. Birkaç koku denedikten sonra kokuların birbirine karışmasını engellemek için bir süre ara verin.Ten renginiz, yaşadığın yer ve iklim de parfüm seçim inizde etkili olabilir. Cilt tipinize uygun parfüm almayı unutmayın. Örneğin; yağlı ciltlerde koku daha uzun süre kalabilir.Çiçek ağırlıklı mı, baharatlı mı, yoksa meyveli kokular mı size göre? Çok kalıcı olmasa da yaz için en çok tercih edilenler yasemin ve zambak gibi çiçek kokuları oluyor. Bergamot, limon, portakal, mandalina gibi meyveli notalar biraz daha kalıcılar. Vanilya, tarçın, karamel, amber ve baharat içeren kokular ise "oryantal" sınıfına giriyor ve daha kalıcı oluyor.In Love With You Freeze; kiraz, şakayık ve paçuli notalarıyla aşkın, enerjik ve neşeli bir yorumunu sunuyor.çiçeği özüyle tazeve ışıldayan GünDoğumu(Le Matin DesPossibles) venarin yaseminve paçuliyibuluşturan GünBatımı (Le Soirarasında seçimyapmak zor. Avon AttractionOneFresh ve Intense parfümlerini hem kadınlar hem de erkekler kullanabiliyor. Avon AttractionOneFresh; incir ve sedir ağacı içeriğiyle dikkat çekerken, Avon AttractionOneIntense, kakule ve sandal ağacı ile oldukça iddialı.