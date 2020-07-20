Muzu taze tutmanın şifresi

DOMATESİ ÇÜRÜTMEYİN:

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur.

TENCERENİZ TAŞMASIN:

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek çok basit. Bunun için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.

MUZU TAZE TUTMANIN ŞİFRESİ:

Muzun daha uzun süre dayanması için yapılacak şey çok kolay. Koparıldığı yere plastik sarmanız yeterlidir

LİMONU İYİ SIKIN:

Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için ne yapılır. Çok kolay, mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterli.