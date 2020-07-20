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    • Yaşam
    • 20.07.2020 Gazete
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    u taze tutmanın şifresi | Pratik bilgiler

    daha uzun süre dayanması için yapılacak şey çok kolay. Koparıldığı yere plastik sarmanız yeterlidir. İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

    Muzu taze tutmanın şifresi

    DOMATESİ ÇÜRÜTMEYİN:
    Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur.

    TENCERENİZ TAŞMASIN:
    nin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek çok basit. Bunun için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.

    MUZU TAZE TUTMANIN ŞİFRESİ:
    daha uzun süre dayanması için yapılacak şey çok kolay. Koparıldığı yere plastik sarmanız yeterlidir

    LİMONU İYİ SIKIN:
    Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için ne yapılır. Çok kolay, mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterli.

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