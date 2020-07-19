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    • Yaşam
    • 19.07.2020 Gazete
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    Küpe kulakta yara yaparsa mutlaka bunu yapın | Pratik bilgiler

    Metal alerjisi olan kişiler küpe taktıklarında kulaklarında yara oluşur. Bu sorunu önlemek için öncelikle kullandığınız metal küpenin iğneli kısmını şeffaf ojeyle kaplamanız yeterli olacaktır.

    Küpe kulakta yara yaparsa
    Metal alerjisi olan kişiler küpe taktıklarında kulaklarında yara oluşur. Bu sorunu önlemek için öncelikle kullandığınız metal küpenin iğneli kısmını şeffaf ojeyle kaplamanız yeterli olacaktır.

    AYAKLARINIZ ŞİŞERSE
    Uzun yol yürüdüğünüzde ayaklarınız şişiyor ve yorgun hissediyorsanız, merak etmeyin çaresi var. Öncelikli olarak ayağınıza ve bileğinize kolonya ile masaj yapın. Kısa süre sonra şişlerin azaldığını göreceksiniz.



    AYAKKABI TEMİZLİĞİ
    Bez ayakkabılarınızı kullanmadığınız ya da atacağınız bir yastık kılıfının içine koyun ve daha sonra çamaşır makinesinde yıkayın. ayakkabılarınızın ilk günkü gibi olduğunu göreceksiniz.

    KAVANOZUN ETİKETİ
    Tükettiğiniz gıdanın kavanozunu kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat üzerinde etiketi çıkarmak bazen zor olur. Etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.
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