Küpe kulakta yara yaparsa mutlaka bunu yapın | Pratik bilgiler

Metal alerjisi olan kişiler küpe taktıklarında kulaklarında yara oluşur. Bu sorunu önlemek için öncelikle kullandığınız metal küpenin iğneli kısmını şeffaf ojeyle kaplamanız yeterli olacaktır.
AYAKLARINIZ ŞİŞERSE
Uzun yol yürüdüğünüzde ayaklarınız şişiyor ve yorgun hissediyorsanız, merak etmeyin çaresi var. Öncelikli olarak ayağınıza ve bileğinize kolonya ile masaj yapın. Kısa süre sonra şişlerin azaldığını göreceksiniz.
AYAKKABI TEMİZLİĞİ
Bez ayakkabılarınızı kullanmadığınız ya da atacağınız bir yastık kılıfının içine koyun ve daha sonra çamaşır makinesinde yıkayın. Bez ayakkabılarınızın ilk günkü gibi olduğunu göreceksiniz.
KAVANOZUN ETİKETİ
Tükettiğiniz gıdanın kavanozunu kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat üzerinde etiketi çıkarmak bazen zor olur. Etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.
AYAKLARINIZ ŞİŞERSE
Uzun yol yürüdüğünüzde ayaklarınız şişiyor ve yorgun hissediyorsanız, merak etmeyin çaresi var. Öncelikli olarak ayağınıza ve bileğinize kolonya ile masaj yapın. Kısa süre sonra şişlerin azaldığını göreceksiniz.
AYAKKABI TEMİZLİĞİ
Bez ayakkabılarınızı kullanmadığınız ya da atacağınız bir yastık kılıfının içine koyun ve daha sonra çamaşır makinesinde yıkayın. Bez ayakkabılarınızın ilk günkü gibi olduğunu göreceksiniz.
KAVANOZUN ETİKETİ
Tükettiğiniz gıdanın kavanozunu kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat üzerinde etiketi çıkarmak bazen zor olur. Etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.