Fesleğen soslu spagetti

Makarnayı derin bir tencereye alıp tuz eklediğiniz bol suda üzerinde yazan süre kadar haşlayın. Derin bir tavada zeytinyağını ısıtın ve sarmısakları bütün olarak ekleyip 1-2 dakika soteleyin. Domateslerin üzerine 1-2 çizik atıp tavaya ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin. Pişen spagettiyi süzüp fesleğen sos ile harmanlayın. Servis tabaklarına alıp üzerine sotelenmiş domates ekleyin. Üzerine rendelenmiş parmesan serpiştirip servis yapın.
4 KİŞİLİK
1 su bardağı fesleğen sos
1/2 paket spagetti
10-12 adet kiraz domates
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz
ÜZERİ İÇİN:
3-4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
4 KİŞİLİK
1 su bardağı fesleğen sos
1/2 paket spagetti
10-12 adet kiraz domates
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz
ÜZERİ İÇİN:
3-4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER