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    • Yaşam
    • 19.07.2020 Gazete
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    Fesleğen soslu spagetti

    derin bir tencereye alıp tuz eklediğiniz bol suda üzerinde yazan süre kadar haşlayın. Derin bir tavada zeytinyağını ısıtın ve sarmısakları bütün olarak ekleyip dakika soteleyin.

    Fesleğen soslu spagetti
    Makarnayı derin bir tencereye alıp tuz eklediğiniz bol suda üzerinde yazan süre kadar haşlayın. Derin bir tavada zeytinyağını ısıtın ve sarmısakları bütün olarak ekleyip dakika soteleyin. Domateslerin üzerine 1-2 çizik atıp tavaya ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin. Pişen spagettiyi süzüp fesleğen sos ile harmanlayın. Servis tabaklarına alıp üzerine sotelenmiş domates ekleyin. Üzerine rendelenmiş parmesan serpiştirip servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    1 su bardağı fesleğen sos
    1/2 paket spagetti
    10-12 adet kiraz domates
    2 diş sarımsak
    2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz

    ÜZERİ İÇİN:
    3-4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
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