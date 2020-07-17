Hem bütçeye, hem de sağlığa dost tatil için tur şirketleri yeni programlar hazırladı

Pandemi süreci seyahat tarzını büyük ölçüde değiştirdi. Tur şirketleri de yeni tarza uygun yeni programlarla hizmet vermeye başladı. Bunlar arasında kendi aracınızla tura katılımdan tutun, ister kamp, ister butik otel/ bungalov, isterseniz de kamp şeklinde programlar var. Yemek öğünlerinde de doğada piknikler planlanıyor, hatta dileyenler kendi yemeğini getirebiliyor. Turlara katılım sayısı en fazla 12 kişi olarak belirleniyor.
Otomobille yapılan temassız turlarda en çok Güneydoğu, Doğu Anadolu, Kapadokya ve Marmara turları ilgi görüyor. Likya Yolu, Lavanta Tarlaları ve Salda Gölü, Karadeniz ve Yaylaları turları da gözde...
Otobüslü klasik bir turun fiyatı 2 bin 500 TL'yi buluyor.