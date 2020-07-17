Ekmekli peynir topları

Toz kırmızıbiber, zerdeçal ve karabiberi harmanlayıp bir kenara alın. Bayat ekmekleri tavada veya ekmek kızartma makinesinde ya da fırında renk alana dek kızartın. Havanda dövüp veya mutfak robotundan geçirip toz haline getirin. Üzerine, ufalanmış keçi peyniri, ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve biberiye ilave edip yoğurun. Elinizi ara sıra ıslatarak harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Baharatları karıştırın. Avucunuzda yuvarlayıp baharat karışımına bulayın. Buzdolabında 10 dakika dinlendirip servis yapın.
4 KİŞİLİK
3-4 dilim bayat ekmek
300 gram keçi peyniri
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
1 yemek kaşığı biberiye, karabiber
Birer çay kaşığı toz kırmızıbiber ve zerdeçal
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
4 KİŞİLİK
3-4 dilim bayat ekmek
300 gram keçi peyniri
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
1 yemek kaşığı biberiye, karabiber
Birer çay kaşığı toz kırmızıbiber ve zerdeçal
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER