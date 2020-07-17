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    • Yaşam
    • 17.07.2020 Gazete
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    Ekmekli peynir topları

    Toz kırmızıbiber, zerdeçal ve karabiberi harmanlayıp bir kenara alın. leri tavada veya ekmek kızartma makinesinde ya da fırında renk alana dek kızartın. dövüp veya mutfak robotundan geçirip toz haline getirin. , ufalanmış keçi peyniri, ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve biberiye ilave edip yoğurun.

    Ekmekli peynir topları
    Toz kırmızıbiber, zerdeçal ve karabiberi harmanlayıp bir kenara alın. leri tavada veya ekmek kızartma makinesinde ya da fırında renk alana dek kızartın. dövüp veya mutfak robotundan geçirip toz haline getirin. , ufalanmış keçi peyniri, ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve biberiye ilave edip yoğurun. Elinizi ara sıra ıslatarak harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Baharatları karıştırın. Avucunuzda yuvarlayıp baharat karışımına bulayın. Buzdolabında 10 dakika dinlendirip servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    3-4 dilim bayat ekmek
    300 gram keçi peyniri
    1/2 demet maydanoz
    1/2 demet dereotu
    1 yemek kaşığı biberiye, karabiber
    Birer çay kaşığı toz kırmızıbiber ve zerdeçal

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
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