Cildinize sürdüğümüz ürünlerin de doğal içeriklerden elde edilmesi, doğa dostu olması ve hayvanlar üzerinde test edilmemesi çok önemli. İşte mine çiçeğinden Hindistan cevizine, cildimizde keyifle ve güvenle kullanabileceğimiz ürünlerden bazıları…

YUMUŞACIK VE BAKIMLI AYAKLAR!

Zaman zaman bakımını ihmal ettiğimiz ayaklarımıza, bu sıcak yaz günlerinde daha fazla özen göstermeliyiz. Yüzde 100 vegan içeriğiyle Cake Beauty Cake Walk Ayak Kremi; nane yağı, tatlı badem yağı, avokado yağı ve kakao yağı içeriyor ve sertleşmiş, çatlamış ayakları yumuşatıp nemlendiriyor. Ferahlık hissi de cabası! Fiyatı: 100 ml, 84,90 TL Genç bakışlar İçeriğindeki "kombucha" özü sayesinde göz çevresine aydınlık veren, bakım yapan, nemlendiren Mavili Kapı Göz Çevresi Bakım Serumu, aynı zamanda yaşlanma belirtilerini önlemeye de yardımcı oluyor. Denemeye değer! Fiyatı: 10 ml, 110 TL

CİLDİNİZ DE SÜT İÇSİN!

Huncalife Naturilies Keçi Sütlü Sabun, cildinizi kurutmadan temizliyor ve nemlendirerek daha bakımlı görünmesini destekliyor. İçeriğindeki faydalı yağ asitleri sayesinde cildinize tazelik ve ışıltı katmanıza yardımcı oluyor. Hayvanlar üzerinde test edilmeden, doğa dostu olarak Hunca AR-GE merkezi tarafından geliştirilen Naturilies sabunları, paraben, sülfat, SLES, SLS, sentetik koku, sentetik boya veya koruyucu içermiyor. Fiyatı: 90 gr, 14,99 TL

MODADA İYİMSERLİK TRENDİ

TÜM dünyayı etkileyen koronavirüs yüzünden herkesin içinde bulunduğu endişe ve belirsizlik ortamında, öncü markaların pozitif mesajlar vermesi güzel bir gelişme. Cass Bird tarafından fotoğraflanan; Andreea Diaconu, Kaya Wilkins, Jill Kortleve, Oumie Jammeh, Boyd Gates ve Anders Hayward'ın katılımıyla gerçekleşen proje ile Mango, insanlara ilham vermek istiyor. "Life in Bloom" adlı proje, birkaç aylık izolasyon sürecinden sonra enerjinin yenilendiği ve dışarı çıkıp, yakınlarımızla doğanın tadını çıkarma arzusunun güçlendiği, dünyanın bize sunduğu her şeyin hiç bu kadar anlamlı olmadığı, yaşadığımız şu anın yansıması. Kadın koleksiyonunda tasarımlar, iyimserlik duyusunu uyandıran canlı renkler ve doğal kumaşlardan oluşan yüzde 100 sürdürülebilir kıyafetlerden oluşuyor. Bu tür tonların ve çiçek desenlerinin kullanım amacı ise kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olmak. Koleksiyonda kırmızı, sarı ve pastel pembe gibi renkler moral yükseltirken, karpuz kollu, volan detaylı kıyafetler ve bol etek silüetleri doğanın mucizelerine atıfta bulunuyor. Erkekler için ise, yine rahat tarzda ancak temiz ve çağdaş silüetler karşımıza çıkıyor. Koleksiyonda, beyaz ve bej gibi nötr renk aralıklarında safari gömlekleri, yumuşak dokunuşlu kumaşlardan yapılan tişörtler ve kombini kolay giysiler baskın durumda.

ELLERDE TAZELEYİCİ ETKİ

Yanımızdan ayırmadığımız el dezenfektanlarının işlevi kadar hoş kokması da gerekli. L'Occitane'ın yeni Mine Çiçeği kokulu Verbana El Temizleme Jeli, hem dezenfeksiyon sağlıyor, hem de tazeleyici etkisiyle bilinen Mine Çiçeği özlerini ellerinize taşıyor. Fiyatı: 65 ml, 55 TL...

GÜNEŞLE DOST

AVÈNE Turuncu Seri güneş ürünleri, güneşe karşı tam koruma sağlarken transparan özelliği sayesinde, sürüldüğünde vücutta beyazlık bırakmadan doğal görünüm sunuyor. İçeriğindeki toksik olmayan ve biyo-birikim yapmayan minimum filtre sayısı ile UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlayan ürünler, özel formülleri sayesinde suya ve tere karşı dayanıklı ve paraben içermiyor. Fiyatı: Fluide Sport 50+, 100 ml, 96 TL...

YAŞAM GÜNLÜĞÜ / AYSUN ORHON