Antalya'da Erol-Döndü Güler, anne baba olmak tam 9 ay bekledi. Genç kadın 4 gün önce özel bir hastanede doğuma girdi. Çiftin kızları Hatice Umay dünyaya geldi. Ancak Güler, sezaryen doğum sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti.
Eşinin ölüm haberiyle sarsılan Erol Güler, hastanenin ihmali olduğunu söyledi. Durumu savcılığa bildirdi. "Benim çocuğum anasız büyüyecek, başka çocuklar anasız büyümesin" dedi.
Eşinin ölüm haberiyle sarsılan Erol Güler, hastanenin ihmali olduğunu söyledi. Durumu savcılığa bildirdi. "Benim çocuğum anasız büyüyecek, başka çocuklar anasız büyümesin" dedi.