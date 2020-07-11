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    • Yaşam
    • 11.07.2020 Gazete
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    İhmale gebe! kadın doğumdan sonra hayatını kaybetti

    Döndü Güler, sezaryen doğum sonrası fenalaşıp hayatını kaybetti. Acılı eş , “Benim çocuğum anasız büyüyecek. Suçlular cezasını çeksin” dedi.

    İhmale gebe
    Antalya'da Erol-Döndü Güler, anne baba olmak tam 9 ay bekledi. kadın 4 gün önce özel bir hastanede doğuma girdi. Çiftin kızları Hatice Umay dünyaya geldi. Ancak Güler, sezaryen doğum sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti.



    Eşinin ölüm haberiyle sarsılan , hastanenin ihmali olduğunu söyledi. Durumu savcılığa bildirdi. "Benim çocuğum anasız büyüyecek, başka çocuklar anasız büyümesin" dedi.
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