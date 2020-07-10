Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da bir babanın yürek yakan feryadı: "Yardım edin, oğlum ölüyor"

    ’da çıkan bir kavgadaki yaralılara müdahaleye giden ambulans, epilepsi krizi geçirerek kalbi durduğu için babasının kucağında gelen çocuğu hastaneye yetiştirdi. Babanın, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” feryadı yürekleri parçaladı.

    Oğlum ölüyor
    İstanbul Esenyurt'ta dün bir iş yerinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralananlar için olay yerine bir ambulans çağırıldı. Bu sırada epilepsi krizi geçiren 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evindeki banyoda bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı. Olay yerine gelen ambulansa, "Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor" diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, çocuğun durumunun kritik olduğunu söyledi. Acılı baba, hastanede de yardım çığlıkları attı.
    Haberler Yaşam İstanbul'da bir babanın yürek yakan feryadı: "Yardım edin, oğlum ölüyor"
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri