Esenyurt'ta dün bir iş yerinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralananlar için olay yerine bir ambulans çağırıldı. Bu sırada epilepsi krizi geçiren 4 yaşındakiisimli çocuk, evindeki banyoda bir anda fenalaştı.Olay yerine gelen ambulansa, "Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor" diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı.Acılı baba, hastanede de yardım çığlıkları attı.