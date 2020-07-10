İstanbul Esenyurt'ta dün bir iş yerinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralananlar için olay yerine bir ambulans çağırıldı. Bu sırada epilepsi krizi geçiren 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evindeki banyoda bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı. Olay yerine gelen ambulansa, "Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor" diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, çocuğun durumunun kritik olduğunu söyledi. Acılı baba, hastanede de yardım çığlıkları attı.