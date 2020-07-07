Kayboldu zannettiği kedisi çekmeceden çıktı

Kadıköy'de kedi 'Vera' kayboldu. Sahibi ödül vereceğini duyurdu. Ancak kedi, çekmeceden çıkınca şoke oldu: Seslendim, gık bile demedi.
4 KADIN 1 DAYAK
İstanbul'da 4 kadın tekme, tokat bir adama saldırdı. Eline ne geçtiyse, fırlattı. Canını zor kurtaran şahıs, son anda kaçtı
KARANLIK İNFAZ
Hüseyin Eren, ailesiyle İngiltere'den tatil için Kahramanmaraş'a geldi. Susturuculu silahla katledildi.
YASAK İLİŞKİ ÖLDÜRDÜ
Kocaeli'de 18 yıldır kayıp Mustafa Yılmaz'ın öldürüldüğü anlaşıldı. Katil, yasak aşkının kocası!
4 KADIN 1 DAYAK
İstanbul'da 4 kadın tekme, tokat bir adama saldırdı. Eline ne geçtiyse, fırlattı. Canını zor kurtaran şahıs, son anda kaçtı
KARANLIK İNFAZ
Hüseyin Eren, ailesiyle İngiltere'den tatil için Kahramanmaraş'a geldi. Susturuculu silahla katledildi.
YASAK İLİŞKİ ÖLDÜRDÜ
Kocaeli'de 18 yıldır kayıp Mustafa Yılmaz'ın öldürüldüğü anlaşıldı. Katil, yasak aşkının kocası!