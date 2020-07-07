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    • Yaşam
    • 07.07.2020 Gazete
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    Kayboldu zannettiği kedisi çekmeceden çıktı

    İstanbul Kadıköy'de 'Vera' isimli kedi kayboldu. Sahibi ödül vereceğini duyurdu. Ancak kedi, çekmeceden çıkınca şoke oldu: Seslendim, gık bile demedi.

    'Kedi'köy!
    Kadıköy'de kedi 'Vera' kayboldu. Sahibi ödül vereceğini duyurdu. Ancak kedi, çekmeceden çıkınca şoke oldu: Seslendim, gık bile demedi.



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