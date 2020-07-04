Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    İkranur bilmecesi! Ekipler boş evler ve patika yollarda delil araması yapıyor

    'da 7 yaşındaki (7) geçtiğimiz günlerde derede ölü bulundu. şüphesi üzerine özel ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Ekipleri köyde boş evler ve patika yollarda delil araması yapıyor.

    İkranur bilmecesi!
    Giresun'da 7 yaşındaki İkranur Tirsi (7) geçtiğimiz günlerde derede ölü bulundu. şüphesi üzerine özel ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Ekipleri köyde boş evler ve patika yollarda delil araması yapıyor.
    Haberler Yaşam İkranur bilmecesi! Ekipler boş evler ve patika yollarda delil araması yapıyor
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri