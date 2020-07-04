İkranur bilmecesi! Ekipler boş evler ve patika yollarda delil araması yapıyor
Giresun'da 7 yaşındaki İkranur Tirsi (7) geçtiğimiz günlerde derede ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Ekipleri köyde boş evler ve patika yollarda delil araması yapıyor.
Giresun'da 7 yaşındaki İkranurTirsi (7) geçtiğimiz günlerde derede ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Ekipleri köyde boş evler ve patika yollarda delil araması yapıyor.