Uvliana Manin'i öldüren alkollü sürücü serbest bırakıldı: Adalet istiyorum

Samsun'da Uvliana Manin kazada can verdi. Sürücü İsmail Özyılmaz 1 senede serbest kalınca anne Mariana isyan etti: Adalet istiyorum.
STOKLAR ERİDİ
Şanlıurfa'da sıcaklık 40 dereceye çıktı. Buz satışları patladı. Kalıbı 7 TL'den yok sattı.
7 BİN YILLIK BUĞDAY
A.Karahisar'da Hıdır Güneş, 7 bin yıllık buğday tohumu buldu. "Ekip çoğaltacağım. Herkese dağıtacağım" diye konuştu.
STOKLAR ERİDİ
Şanlıurfa'da sıcaklık 40 dereceye çıktı. Buz satışları patladı. Kalıbı 7 TL'den yok sattı.
7 BİN YILLIK BUĞDAY
A.Karahisar'da Hıdır Güneş, 7 bin yıllık buğday tohumu buldu. "Ekip çoğaltacağım. Herkese dağıtacağım" diye konuştu.