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    • Yaşam
    • 03.07.2020 Gazete
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    Uvliana Manin'i öldüren alkollü sürücü serbest bırakıldı: Adalet istiyorum

    Samsun'da Uvliana Manin kazada can verdi. Sürücü İsmail Özyılmaz 1 senede serbest kalınca anne Mariana isyan etti: Adalet istiyorum. İşte Takvim Gazetesi’nin 3 Temmuz 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Bir annenin isyanı
    Samsun'da Uvliana Manin kazada can verdi. Sürücü İsmail Özyılmaz 1 senede serbest kalınca anne Mariana isyan etti: Adalet istiyorum.


    STOKLAR ERİDİ
    Şanlıurfa'da sıcaklık 40 dereceye çıktı. Buz satışları patladı. Kalıbı 7 TL'den yok sattı.

    7 BİN YILLIK BUĞDAY
    A.Karahisar'da Hıdır Güneş, 7 bin yıllık buğday tohumu buldu. "Ekip çoğaltacağım. Herkese dağıtacağım" diye konuştu.
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