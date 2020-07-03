Uvliana Manin'i öldüren alkollü sürücü serbest bırakıldı: Adalet istiyorum

Samsun'da Uvliana Manin kazada can verdi. Sürücü İsmail Özyılmaz 1 senede serbest kalınca anne Mariana isyan etti: Adalet istiyorum.Şanlıurfa'da sıcaklık 40 dereceye çıktı. Buz satışları patladı. Kalıbıden yok sattı.A.Karahisar'da Hıdır Güneş, 7 bin yıllık buğday tohumu buldu. "Ekip çoğaltacağım. Herkese dağıtacağım" diye konuştu.