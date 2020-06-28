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    • Yaşam
    • 28.06.2020 Gazete
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    Yer: ... Cemaat, imama küstü!

    ’da cemaat, imama tavır aldı. Yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.

    İmama küstüler!
    İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı. Olay 'da yaşandı. Vatandaşlar, imamla tartıştı, değiştirilmesini istedi. Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, dün gece yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti. Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamıza küstük. İmam değişene kadar burada namaz kılmayı düşünüyoruz" dedi.



    Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.
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