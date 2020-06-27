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    • Yaşam
    • 27.06.2020 Gazete
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    Yarım asırlık vurgun!

    Yaşlı kadın, 800 bin liralık altınını dolandırıcılara kaptırdı. “50 yıllık birikimim çalındı” ifadesini kullandı. Gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın, "50 yıllık birikimin çalındı. Beni bu hallere düşüren kişi hapislerde çürüsün" dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 27 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Yarım asırlık vurgun!
    Kütahya'da 67 yaşındaki Fatma Dobur'u arayan kişi, 'Adınız soygun olayına' karıştığı diyerek, yaşlı kadının kiralık kasadaki altınları almasını istedi. Polis olduğunu ve durumu düzelteceğini söyleyen kişiye güvenen Dobur, 800 bin TL'lik altını bankadan alarak, bu kişiye verdi. Dolandırıldığını anlayınca karakola gitti. Yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. tutuklandı. Gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın, "50 yıllık birikimin çalındı. Beni bu hallere düşüren kişi hapislerde çürüsün" dedi.




    Mehmet Emin Demirkol, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    ELİNİ ÖPÜP 850 BİN TL'SİNİ ALDILAR
    Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 'Eşinizin hesap bilgilerini ve hepinizin kimlik bilgilerini bankacılar para karşılığı satmış. Bize yardımcı olun' diyerek, Pervin Zehra Kurma'dan (87) 850 bin TL aldı. Polise başvuran yaşlı kadın, "Kendisini telefonda komiser olarak tanıtan kişi benden parayı alan şahsa 'Teyzenin elini de öp' dedi. Elimi öpen şahıs parayı alıp gitti" diye konuştu.

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