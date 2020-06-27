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    • Yaşam
    • 27.06.2020 Gazete
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    Arnavutköy'deki kadın cinayeti

    İstanbul’da karısını hunharca öldüren canı koca, yakalandı. 18 gün boyunca ormanda kaldığı anlaşıldı. Gündüzleri ormanda saklanan katilin, geceleri ise bir evde kaldığı belirtildi.

    Arnavutköy'deki kadın cinayeti
    Eşini sokak ortasında katleden koca, yakalandı. Olay 8 Haziran'da İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. 5 çocuk annesi , eşi tarafından pompalı silahla vurularak öldürüldü. Dehşet anları çevredekiler tarafından da görüntülendi. Çelik, dün akşam yakalandı. Gündüzleri ormanda saklanan katilin, geceleri ise bir evde kaldığı belirtildi. Çelik "Olaydan bir gün önce eşim evde yoktu. Çocuklara sorduğumda kız kardeşinin evine gittiğini ve orada kalacağını söylediler. Sabah eşim eve geldiğinde otobüs bileti aldığını ve küçük olan 2 çocuğumla birlikte memlekete gideceğini söyledi. Tartıştık. Eşim dışarı çıkıp gitmeye çalışınca peşinden giderek silahla vurdum" dedi.








    Hatice Çelik, sokak ortasında öldürüldü.





    Veysi Çelik, polis tarafından yakalandı.
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