Ankara'da yaşayan Ahmet ve Ceylan Çubukçu çiftinin 2 çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Alp Çubukçu, 14 Nisan günü yakalandığı lösemi hastalığı sonrası ailesi ve sevenleri kenetlenerek onun yaşaması için mücadeleye başladı. Ulaşabildikleri her il ve ilçede çocuklarına bağış için mücadele eden aile, şimdi ise uyumlu bir kök hücrenin olmasını bekliyor. Ünye'de yaşayan Çubukçu ailesinin desteğiyle 4 yaşındaki Alp için kenetlenen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta bağışta bulunuyor.
Lösemi hastası 4 yaşındaki Alp Çubukçu için Ordu'da vatandaşlar kök hücre ve kan bağışı için kenetlendi.
Lösemi hastası 4 yaşındaki Alp Çubukçu için Ordu'da vatandaşlar kök hücre ve kan bağışı için kenetlendi.