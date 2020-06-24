Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada asgari ücretle çalışan Ali Rıza Altunbay (25), 12 bin TL'ye aldığı aracı 90 bin TL harcayarak modifiye etti. Aracını satmayı düşünmediğini belirten Ali Rıza Altunbay, "Yeni donanımlarla beraber, aracımın ağırlığı 500 kilo arttı" dedi.
KEŞİF YAPILDI
Manisa Soma'da Özcan Eren'in (22) kaybolmasının ardından cesedi geçtiğimiz günlerde bulundu. Cinayet zanlısı Mehmet T., cinayeti işlediği yere götürüldü. 30 kişilik güvenlik çemberiyle keşif yapıldı.
KATİL YAKALANDI
İstanbul Eyüpsultan'da 12 Haziran'da 23 yaşındaki Oğuzhan Yıldız başından vurularak öldürüdü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Suçunu itiraf eden İbrahim K., cezaevine gönderildi.
MÜEBBET CEZASI
Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında tartıştığı arkadaşı Ülviye İnce'yi 9 bıçak darbesiyle öldüren Tacettin Y., cinayet sonrası ilaç içerek intihara kalkışmıştı. Dünkü duruşmada, Tacettin Y. müebbet hapse mahkum edildi.
KEŞİF YAPILDI
Manisa Soma'da Özcan Eren'in (22) kaybolmasının ardından cesedi geçtiğimiz günlerde bulundu. Cinayet zanlısı Mehmet T., cinayeti işlediği yere götürüldü. 30 kişilik güvenlik çemberiyle keşif yapıldı.
KATİL YAKALANDI
İstanbul Eyüpsultan'da 12 Haziran'da 23 yaşındaki Oğuzhan Yıldız başından vurularak öldürüdü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Suçunu itiraf eden İbrahim K., cezaevine gönderildi.
MÜEBBET CEZASI
Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında tartıştığı arkadaşı Ülviye İnce'yi 9 bıçak darbesiyle öldüren Tacettin Y., cinayet sonrası ilaç içerek intihara kalkışmıştı. Dünkü duruşmada, Tacettin Y. müebbet hapse mahkum edildi.