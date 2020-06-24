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    • Yaşam
    • 24.06.2020 Gazete
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    Yer: ... 12 bin TL'ye aldığı aracı 90 bin TL harcayarak modifiye etti

    'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada asgari ücretle çalışan (25), 12 bin TL'ye aldığı aracı 90 bin TL harcayarak modifiye etti. İşte haberin detayları ve 24 Haziran tarihli Takvim gazetesinden derlenen yaşam haberleri...

    Bursa’nın çılgını
    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada asgari ücretle çalışan (25), 12 bin TL'ye aldığı aracı 90 bin TL harcayarak modifiye etti. Aracını satmayı düşünmediğini belirten Ali Rıza Altunbay, "Yeni donanımlarla beraber, aracımın ağırlığı 500 kilo arttı" dedi.

    KEŞİF YAPILDI
    Manisa Soma'da Özcan Eren'in (22) kaybolmasının ardından cesedi geçtiğimiz günlerde bulundu. zanlısı Mehmet T., cinayeti işlediği yere götürüldü. 30 kişilik güvenlik çemberiyle keşif yapıldı.

    KATİL YAKALANDI
    İstanbul Eyüpsultan'da 12 Haziran'da 23 yaşındaki Oğuzhan Yıldız başından vurularak öldürüdü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Suçunu itiraf eden İbrahim K., cezaevine gönderildi.

    MÜEBBET CEZASI
    Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında tartıştığı arkadaşı Ülviye İnce'yi 9 bıçak darbesiyle öldüren Tacettin Y., cinayet sonrası ilaç içerek intihara kalkışmıştı. Dünkü duruşmada, Tacettin Y. müebbet hapse mahkum edildi.
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