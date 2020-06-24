Kırklareli Lüleburgaz'daki iğrenç olay, geçtiğimiz 30 Mayıs'ta yaşandı. Hastanede başhekim olarak görev yapan A.Ç.'nin, aynı hastanedeki meslektaşı kadın doktora tecavüz ettiği iddia edildi. İddialar üzerine harekete geçen polis, doktor A.Ç'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevkedilen Ç., tutuklandı. Kadın doktor, "Sevgilimden ayrılmıştım. A.Ç rahatlamam için ilaç verdi. Sonra odasına çağırdı. Şarap içmem için beni zorladı. Baygın bir haldeyken bana tecavüz etti" dedi.
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi