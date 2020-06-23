Ali Ercan ve babasının boğulduğu bölgede denize girmenin yasak olduğu ortaya çıktı. Olay önceki gün Adana'da yaşandı. Ali Ercan Karayiğit (12) denize girdi. Habip Karayiğit (40), oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Baba, ekipler tarafından sudan çıkarılırken, çocuk suda kayboldu. Habip Karayiğit, kurtarılamadı. Dün de minik Ali'nin cesedine ulaşıldı. Baba Habip Karayiğit ve oğlu Ali Ercan Karayiğit'in hayatını kaybettiği söz konusu bölgede denize girmenin yasaklandığı öğrenildi.
Ali Ercan Karayiğit, boğuldu.
Habip Karayiğit hayatını kaybetti.
Ali Ercan Karayiğit, boğuldu.
Habip Karayiğit hayatını kaybetti.