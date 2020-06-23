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    • Yaşam
    • 23.06.2020 Gazete
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    ’da yasak bölgede suya giren baba ile oğlu boğularak hayatını kaybetti

    'da babasıyla serinlemek için girdiği denizde kaybolan 'in (12) cansız bedenine ulaşıldı. Denizden ekiplerinin çıkardığı baba ise dün yaşamını yitirmişti.

    Tehlikeli ve yasak
    Ali Ercan ve babasının boğulduğu bölgede denize girmenin yasak olduğu ortaya çıktı. Olay önceki gün 'da yaşandı. Ali Ercan Karayiğit (12) denize girdi. Habip Karayiğit (40), oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Baba, ekipler tarafından sudan çıkarılırken, çocuk suda kayboldu. , kurtarılamadı. Dün de minik Ali'nin cesedine ulaşıldı. Baba Habip Karayiğit ve oğlu 'in hayatını kaybettiği söz konusu bölgede denize girmenin yasaklandığı öğrenildi.



    Ali Ercan Karayiğit, boğuldu.



    Habip Karayiğit hayatını kaybetti.

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