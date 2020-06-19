Kurban Bayramı, yaklaştı. Erzincan Belediyesi ise 7'si silahlı kara ekibi olmak üzere 1 atlı, 1 ATV ve 1 drone toplam 10 kişilik kurban yakalama timi kurdu. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla oluşturulan tim, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından kültür fizik hareketleri yapan ve daha sonra kement atan tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi aldı. Atlı ve ATV'li personel, kurbanların takibinde 'drone'dan da yararlandı. Belediye ekipleri, kaçan kurbanların yerini havadan tespit edebilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra karadan at ve ATV'li ekip tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilecek.