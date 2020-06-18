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    • Yaşam
    • 18.06.2020 Gazete
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    'da husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü

    'da araları açık olan iki akraba sokak ortasında kavga etmeye başladı. Silah çeken saldırgan husumetlisine ateş ederken yanlışlıkla işe gitmek için yoldan geçen 60 yaşındaki 'yu vurdu. Talihsiz adam vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirirken, olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi.

    Bır kadının feryadı

    Bursa'da araları açık olan iki akraba sokak ortasında kavga etmeye başladı. Silah çeken saldırgan husumetlisine ateş ederken yanlışlıkla işe gitmek için yoldan geçen 60 yaşındaki 'yu vurdu. Talihsiz adam vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirirken, olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi.


    Ali Kutlu

    Olayın ardından polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan T.K ve O.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. O.K. emniyete giderek, teslim oldu.

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