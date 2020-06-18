Bursa'da araları açık olan iki akraba sokak ortasında kavga etmeye başladı. Silah çeken saldırgan husumetlisine ateş ederken yanlışlıkla işe gitmek için yoldan geçen 60 yaşındaki Ali Kutlu'yu vurdu. Talihsiz adam vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirirken, olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi.





Ali Kutlu



Olayın ardından polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan T.K ve O.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. O.K. emniyete giderek, teslim oldu.