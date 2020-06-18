Bursa'da araları açık olan iki akraba sokak ortasında kavga etmeye başladı. Silah çeken saldırgan husumetlisine ateş ederken yanlışlıkla işe gitmek için yoldan geçen 60 yaşındaki Ali Kutlu'yu vurdu. Talihsiz adam vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirirken, olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi.
Ali Kutlu
Olayın ardından polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan T.K ve O.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. O.K. emniyete giderek, teslim oldu.
Bursa'da husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü
Bursa'da araları açık olan iki akraba sokak ortasında kavga etmeye başladı. Silah çeken saldırgan husumetlisine ateş ederken yanlışlıkla işe gitmek için yoldan geçen 60 yaşındaki Ali Kutlu'yu vurdu. Talihsiz adam vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirirken, olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi.
Bursa'da araları açık olan iki akraba sokak ortasında kavga etmeye başladı. Silah çeken saldırgan husumetlisine ateş ederken yanlışlıkla işe gitmek için yoldan geçen 60 yaşındaki Ali Kutlu'yu vurdu. Talihsiz adam vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirirken, olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi.