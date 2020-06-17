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    • Yaşam
    • 17.06.2020 Gazete
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    biyonik kolla hayata tutunup yaşamını renklendirdi

    'te , yüksekten düşme, , kalp krizi ve trafik sı gibi 4 büyük travma yaşadı. Biyonik koluyla hayata sıkı sıkı sarıldı.

    Hayata tutundu
    Gaziantep'te bir ailenin en büyüğü olarak dünyaya gelen 'ın hayatındaki travmalar zincirinin ilk halkası daha çocuk yaşlarda 2'nci kattan demirlerin üzerine düşmesi oldu. yı mucize eseri büyük bir yara almadan atlatan Karabacak, 17 yaşında en ileri seviyeye ulaşan paratiroid i teşhisiyle hayatının 2'nci travmasını yaşadı. Kanser tedavisi olurken zaman zaman üniversite eğitimine ara vermek zorunda kalan , 3 yıl sonra da kalp krizi geçirip ameliyat masasına yattı. Hayatındaki yaşadığı zorluklarla mücadele ederken 2016'da bindiği minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralandı ve sağ kolunu dirsekten itibaren kaybetti.



    Biyonik koluyla tanıştı. 3 yılda azmiyle çevresine örnek olan Karabacak koluyla hemen her işini yapabilir hale geldi.



    YENİ HOBİLER EDİNDİ
    Protez koluna kavuşan Zübeyde Nisa Karabacak, yeni hobiler edindi. Def de çalmaya başlayan genç kız, gününün büyük bölümünü evindeki atölyesinde resim yaparak geçiriyor.



    Kendi ojesini bile kimseden yardım almadan yapabilen Karabacak, artık keman çalıyor, resim yapıyor.

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