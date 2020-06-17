Gaziantep'te bir ailenin en büyüğü olarak dünyaya gelen Zübeyde Nisa Karabacak'ın hayatındaki travmalar zincirinin ilk halkası daha çocuk yaşlarda 2'nci kattan demirlerin üzerine düşmesi oldu. Kazayı mucize eseri büyük bir yara almadan atlatan Karabacak, 17 yaşında en ileri seviyeye ulaşan paratiroid kanseri teşhisiyle hayatının 2'nci travmasını yaşadı. Kanser tedavisi olurken zaman zaman üniversite eğitimine ara vermek zorunda kalan genç kız, 3 yıl sonra da kalp krizi geçirip ameliyat masasına yattı. Hayatındaki yaşadığı zorluklarla mücadele ederken 2016'da bindiği minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralandı ve sağ kolunu dirsekten itibaren kaybetti.
Biyonik koluyla tanıştı. 3 yılda azmiyle çevresine örnek olan Karabacak koluyla hemen her işini yapabilir hale geldi.
YENİ HOBİLER EDİNDİ
Protez koluna kavuşan Zübeyde Nisa Karabacak, yeni hobiler edindi. Def de çalmaya başlayan genç kız, gününün büyük bölümünü evindeki atölyesinde resim yaparak geçiriyor.
Kendi ojesini bile kimseden yardım almadan yapabilen Karabacak, artık keman çalıyor, resim yapıyor.
Biyonik koluyla tanıştı. 3 yılda azmiyle çevresine örnek olan Karabacak koluyla hemen her işini yapabilir hale geldi.
YENİ HOBİLER EDİNDİ
Protez koluna kavuşan Zübeyde Nisa Karabacak, yeni hobiler edindi. Def de çalmaya başlayan genç kız, gününün büyük bölümünü evindeki atölyesinde resim yaparak geçiriyor.
Kendi ojesini bile kimseden yardım almadan yapabilen Karabacak, artık keman çalıyor, resim yapıyor.