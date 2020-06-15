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    • Yaşam
    • 15.06.2020 Gazete
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    Yürümeyi öğrendiği protezle koşu idmanlarına başladı

    'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babası 'ın evinin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge, aynı düzenekle koşma antrenmanlarına başladı.

    Koşmak istiyorum!
    Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babası 'ın evinin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge, aynı düzenekle koşma antrenmanlarına başladı. Aldığı eğitimler sonrası kızının konuşmaya başladığını ve sık sık soru sorduğunu belirten baba Yıldırım, "Koşmak istiyorum, koşabilecek miyim' diyerek bana böyle sorular soruyor. Duygulanıyorum. Çocuk, 'Baba bacağım yok' diyor, bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Tıkanıyorum. Aklı erdiğinde her şeyi öğrenecek" dedi.



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