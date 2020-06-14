evde babasınaait av tüfeği ileoynamaya başladı.Ancak tüfeğinkazara ateş almasısonucu yanındaoturan kardeşiBerat B. başındanvuruldu. İhbarüzerine gelensağlık ekipleritarafındanÜniversitesiTıp FakültesiŞahinbey Eğitimve AraştırmaHastanesi'negötürülen çocuk,kurtarılamadı.Yakınları yıkıldı.Nevşehirli çoban Yasin Özdemir, 3 bin yıllık Hitit kalıntıları buldu.Beymen, Dolce&Gabbana terlik getirdi. 9 bin 250 liralık fiyatını 6 bin 479'a indirdi. Birkaç günde tükendi.