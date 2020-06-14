Gaziantep'te Hüseyin B., dün evde babasına ait av tüfeği ile oynamaya başladı. Ancak tüfeğin kazara ateş alması sonucu yanında oturan kardeşi Berat B. başından vuruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, kurtarılamadı. Yakınları yıkıldı.
ARKEOLOG ÇOBAN
Nevşehirli çoban Yasin Özdemir, 3 bin yıllık Hitit kalıntıları buldu.
SIKIYSA FIRLAT
Beymen, Dolce&Gabbana terlik getirdi. 9 bin 250 liralık fiyatını 6 bin 479'a indirdi. Birkaç günde tükendi.
ARKEOLOG ÇOBAN
Nevşehirli çoban Yasin Özdemir, 3 bin yıllık Hitit kalıntıları buldu.
SIKIYSA FIRLAT
Beymen, Dolce&Gabbana terlik getirdi. 9 bin 250 liralık fiyatını 6 bin 479'a indirdi. Birkaç günde tükendi.