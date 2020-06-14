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    • Yaşam
    • 14.06.2020 Gazete
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    'te kardeş kurşunu

    'te Hüseyin B., dün evde babasına ait av tüfeği ile oynamaya başladı. Ancak tüfeğin kazara ateş alması sonucu yanında oturan kardeşi Berat B. başından vuruldu. İşte Takvim Gazetesi’nin 14 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Kardeş kurşunu
    Gaziantep'te Hüseyin B., dün evde babasına ait av tüfeği ile oynamaya başladı. Ancak tüfeğin kazara ateş alması sonucu yanında oturan kardeşi Berat B. başından vuruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, kurtarılamadı. Yakınları yıkıldı.


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