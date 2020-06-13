Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Tekirdağ'dan geldi, Nermin Yumuşak (39), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İbrahim Yumuşak'a (41) boşanma davası açıp, 2 çocuğu ile evi terk etti. Koca, dün kadının evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı.
Cani adam, bıçakla, eşinin boğazını kesti, ardından da polise giderek teslim oldu. Karısını öldürdüğünü söyledi.
Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cani adam, bıçakla, eşinin boğazını kesti, ardından da polise giderek teslim oldu. Karısını öldürdüğünü söyledi.
Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.