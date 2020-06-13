Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Yer: ... Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü

    ’ın Çerkezköy ilçesinde, 2 çocuk annesi (39), boşanma davası açtığı eşi (41) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

    Yeter artık!
    Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'dan geldi, (39), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi 'a (41) boşanma davası açıp, 2 çocuğu ile evi terk etti. Koca, dün kadının evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı.



    Cani adam, bıçakla, eşinin boğazını kesti, ardından da polise giderek teslim oldu. Karısını öldürdüğünü söyledi.



    Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İstanbul Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    Haberler Yaşam Yer: Tekirdağ... Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri