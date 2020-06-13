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    • Yaşam
    • 13.06.2020 Gazete
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    Yer: ... Yıllar sonra aynı acı

    'da Gürkan Z. (10) dün, bisiklet ile yola çıktı. Kum yüklü kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Acı haberi alan küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan ailenin 6 yıl önce de aynı isimdeki çocuklarını yine evlerinin önünde meydana gelen trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

    Yıllar sonra aynı acı
    Erzurum'da Gürkan Z. (10) dün, bisiklet ile yola çıktı. Kum yüklü kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Acı haberi alan küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan ailenin 6 yıl önce de aynı isimdeki çocuklarını yine evlerinin önünde meydana gelen trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.



    Ağabeyi ile aynı kaderi paylaşan küçük çocuğun ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarını tutamadı.



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