Gürkan Z. (10) dün, bisiklet ile yola çıktı. Kum yüklü kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Acı haberi alan küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan ailenin 6 yıl önce de aynı isimdeki çocuklarını yine evlerinin önünde meydana gelen trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.Ağabeyi ile aynı kaderi paylaşan küçük çocuğun ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarını tutamadı.