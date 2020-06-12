Kalp krizi geçirdiği sanılan genç kadın, ressam sevgilisi tarafından öldürülmüş!

Resim öğretmeni Cem Yılmaz, Antalya'da sevgilisini boğdu. Cesedini mutfağa taşıyıp sandalyeye oturttu. Ağzına da peynir-ekmek koydu. Kalp krizinden öldüğü sanılan kadın, toprağa verildi. Memleketi Adana'ya dönen ressam, 1 hafta sonra kendini ihbar etti: Vicdan azabı çekiyorum
Cani öğretmen, yandaki notu bırakıp intihara kalkıştı ama kurtarıldı.
Sevgilisini öldüren katil pişman oldu, suçunu itiraf etti. Olay Antalya'da meydana geldi. 2 çocuk annesi Gülsüm Taç (46), 24 Mayıs'ta, kahvaltı masasında ölü bulundu. Kalp krizinden ölmüş olabileceği düşünülen Taç, toprağa verildi. Adana'da yaşayan resim öğretmeni Cem Yılmaz (43) 27 Mayıs'ta polisi arayarak, cinayeti itiraf eti. Kendi yaptığı genç kadının yağlı boya tablosunun yanına "Gülsüm'üm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın... Yanına geliyorum seni seviyorum..." notu ve bir demet gül bırakarak, intihara kalkıştı.
Cem Yılmaz
Yılmaz, "Adana'ya dönmek istedim ancak izin vermedi. Öldürmeye karar verdim. Boğazına fantezi için doladığım bornoz kuşağıyla öldürdüm. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.
Cem Yılmaz, kendi yaptığı genç kadının yağlı boya tablosunun yanına not bırakarak intihara kalkıştı. Polis tarafından kurtarıldı.
ZİYA RAMOĞLU