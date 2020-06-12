Kalp krizi geçirdiği sanılan genç kadın, ressam sevgilisi tarafından öldürülmüş!





Cani öğretmen, yandaki notu bırakıp intihara kalkıştı ama kurtarıldı.



Sevgilisini öldüren katil pişman oldu, suçunu itiraf etti. Olay Antalya'da meydana geldi. 2 çocuk annesi Gülsüm Taç (46), 24 Mayıs'ta, kahvaltı masasında ölü bulundu. Kalp krizinden ölmüş olabileceği düşünülen Taç, toprağa verildi. Adana'da yaşayan resim öğretmeni Cem Yılmaz (43) 27 Mayıs'ta polisi arayarak, cinayeti itiraf eti. Kendi yaptığı genç kadının yağlı boya tablosunun yanına "Gülsüm'üm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın... Yanına geliyorum seni seviyorum..." notu ve bir demet gül bırakarak, intihara kalkıştı.