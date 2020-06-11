



Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.



Muhtar Hasan Durak, "Çobanımız cep telefonu ile aslanı çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, Köylüler korkudan arazilerine gidemiyor" dedi. Doğa Koruma Müdürü Mustafa Gözler, bölgede aslan olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.