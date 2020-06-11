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    • Yaşam
    • 11.06.2020 Gazete
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    'da 'aslan görüldüğü' iddiası heyecana neden oldu! Ekipler drone ile arama çalışması başlattı...

    'un Bayat ilçesine bağlı köyü merasında aslan görüldüğü iddiası büyük heyecan yarattı. Ekipler, fotokapanları inceleyip drone ile arama çalışması başlattı.



    Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü merasında 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti.



    Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

    Muhtar Hasan Durak, "Çobanımız cep telefonu ile aslanı çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, Köylüler korkudan arazilerine gidemiyor" dedi. Doğa Koruma Müdürü Mustafa Gözler, bölgede aslan olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.



    Twitter;

    Aslan ne arar la Çorum'da

    Çorum'da bir aslan var.

    Bi de baktım karşımda aslan tam 10 metre

    Kedidir o kedi

    Atma Ziyaaaaaaaa


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