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    • Yaşam
    • 10.06.2020 Gazete
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    ’de uyku hapı yutan küçük Esma yaşam savaşını kazandı

    'de altı yaşındaki , dolaptaki uyku haplarını içti. Bir süre sonra ise ağzından köpük geldi. Durumu fark eden ailesi, hemen ambulans istedi. Hastaneye kaldırılan ve üç gün kalan dün iyileşti. Taburcu edildi.

    Esma uyandı
    Mardin'de altı yaşındaki , dolaptaki uyku haplarını içti. Bir süre sonra ise ağzından köpük geldi. Durumu fark eden ailesi, hemen ambulans istedi. Hastaneye kaldırılan ve üç gün kalan dün iyileşti. Taburcu edildi.
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