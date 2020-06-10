Mardin’de uyku hapı yutan küçük Esma yaşam savaşını kazandı
Mardin'de altı yaşındaki Esma Yıldız, dolaptaki uyku haplarını içti. Bir süre sonra ise ağzından köpük geldi. Durumu fark eden ailesi, hemen ambulans istedi. Hastaneye kaldırılan ve üç gün yoğun bakımda kalan küçük kız dün iyileşti. Taburcu edildi.
Mardin'de altı yaşındaki Esma Yıldız, dolaptaki uyku haplarını içti. Bir süre sonra ise ağzından köpük geldi. Durumu fark eden ailesi, hemen ambulans istedi. Hastaneye kaldırılan ve üç gün yoğun bakımda kalan küçük kız dün iyileşti. Taburcu edildi.