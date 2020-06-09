Adana'da yaşayan estetik bağımlısı Güllü Köse (36), dokuz yılda 22 kez ameliyat masasına yattı. Toplamda 240 bin TL harcadı. Salgın nedeniyle kaş ekme ve ses estetiği operasyonlarını ise ertelemek zorunda kaldı.
Sanatçı Ajda Pekkan'dan daha çok estetiği olduğunu belirten iki çocuk annesi, "Operasyonlar acıtıyor ama öldürmüyor. Güzel sanatçımız Ajda Pekkan'ın çok estetik yaptırdığı söyleniyor. Ben daha fazla estetik oldum çünkü genç yaşta vücudum deforme olmuştu ve müdahaleler gerekti. Ajda Hanım ise belli bir yaştan sonra, yaşına göre estetikler yaptırdı" ifadelerini kullandı.
Sanatçı Ajda Pekkan'dan daha çok estetiği olduğunu belirten iki çocuk annesi, "Operasyonlar acıtıyor ama öldürmüyor. Güzel sanatçımız Ajda Pekkan'ın çok estetik yaptırdığı söyleniyor. Ben daha fazla estetik oldum çünkü genç yaşta vücudum deforme olmuştu ve müdahaleler gerekti. Ajda Hanım ise belli bir yaştan sonra, yaşına göre estetikler yaptırdı" ifadelerini kullandı.