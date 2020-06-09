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    • Yaşam
    • 09.06.2020 Gazete
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    Yürüyen estetik! dokuz yılda 22 kez ameliyat masasına yattı

    'da yaşayan estetik bağımlısı (36), dokuz yılda 22 kez ameliyat masasına yattı. Toplamda 240 bin TL harcadı. Salgın nedeniyle kaş ekme ve ses ise ertelemek zorunda kaldı.

    Yürüyen estetik!
    Adana'da yaşayan estetik bağımlısı (36), dokuz yılda 22 kez ameliyat masasına yattı. Toplamda 240 bin TL harcadı. Salgın nedeniyle kaş ekme ve ses ise ertelemek zorunda kaldı.



    Sanatçı 'dan daha çok estetiği olduğunu belirten iki çocuk annesi, "Operasyonlar acıtıyor ama öldürmüyor. Güzel sanatçımız Ajda Pekkan'ın çok estetik yaptırdığı söyleniyor. Ben daha fazla estetik oldum çünkü genç yaşta vücudum deforme olmuştu ve müdahaleler gerekti. Ajda Hanım ise belli bir yaştan sonra, yaşına göre estetikler yaptırdı" ifadelerini kullandı.

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