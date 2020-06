Osmaniye Kadirli'de lokanta işleten Halil Ahrazoğlu'nun "Toni" isimli köpeğine geçen hafta kamyon çarptı. Sürcü arkasına bile bakmadan gazı basıp kaçtı.

Ahrazoğlu ise can çekişen köpeği kucakladı. Soluğu veterinerde aldı. Toni'nin bacaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu anlaşıldı. Ancak veteriner, "Burada müdahale edemeyiz Adana'ya götürün. Tedavi olmazsa ölür" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine esnaf, köpeği Adana'da özel bir hayvan hastanesine yatırdı. Ağır yaralanan köpek, bir hafta yoğun bakımda kaldı. Sahibi ise başından ayrılmadı. O DA CAN TAŞIYOR

Tedavi masrafları için 10 bin TL kredi çeken adam, "O şekilde bırakamazdım. Ayakları kırılmıştı. Alçıya alındı. Platin takıldı. Ardından taburcu edildi. Daha sonra kontrole götürdüm. Platinleri çıkarıldı. Şu anda ilaçlarını kullanıyoruz. Sağlık durumu gayet iyi. Bu süreçte 8-10 bin TL tedavi masrafı tuttu. Aylık Bin 500 lira taksit ödüyorum. Neticede o da bir can taşıyor. Bundan sonra da bakmaya devam edeceğim" diye konuştu.