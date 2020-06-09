Sosyetede boşanma davası gündeme bomba gibi düştü. Dinçkök Ailesi'nin kızı Melis Gürsoy, geçen 11 Mayıs'ta, Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un oğlu Ali Gürsoy'a karşı boşanma davası açtı. Çekişmeli boşanma davasında mahkeme, Ali Gürsoy'un 2 çocuk için 20 bin TL iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Ali Gürsoy'un avukatı, müvekkilinin ekonomik durumunun iyi olmadığını belirterek nafakanın indirilmesini istedi. Bu kez Melis Gürsoy harekete geçti.
Gürsoy, eşi Ali Gürsoy'un Paper Moon'da son bir yılda yediği 90 bin TL'lik yemeğin faturalarını mahkemeye sundu. Dilekçede, nafakanın 60 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti.
Ali Gürsoy ise, 'Müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerim üçüncü kişilere verildi' diyerek Paper Moon İstanbul'un yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.