





Sosyetede boşanma davası gündeme bomba gibi düştü. Dinçkök Ailesi'nin kızı Melis Gürsoy, geçen 11 Mayıs'ta, Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un oğlu Ali Gürsoy'a karşı boşanma davası açtı. Çekişmeli boşanma davasında mahkeme, Ali Gürsoy'un 2 çocuk için 20 bin TL iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Ali Gürsoy'un avukatı, müvekkilinin ekonomik durumunun iyi olmadığını belirterek nafakanın indirilmesini istedi. Bu kez Melis Gürsoy harekete geçti.