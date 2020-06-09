İstanbul'da Batuhan Dura önceki gün karpuzu yerken minibüs kullandı. Hem kendi hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aşarak 100 kilometre hız limiti olan otoyolda 176 kilometre hız yaptı. O anları sosyal medyada yayınladı.
Dura, "Öncelikle huylu huyundan vazgeçmez bunu size söyleyeyim. Yeni çekim daha geliyor. Takipte kalın. Devlet büyüklerimden çok özür diliyorum. Kesinlikle bu yaptığımı denemeyin. Ben de trafiksiz alanda yapmaya devam edeceğim. Takipçilerim gaza getirdi" dedi. Dura'ya bin 360 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.
Dura, "Öncelikle huylu huyundan vazgeçmez bunu size söyleyeyim. Yeni çekim daha geliyor. Takipte kalın. Devlet büyüklerimden çok özür diliyorum. Kesinlikle bu yaptığımı denemeyin. Ben de trafiksiz alanda yapmaya devam edeceğim. Takipçilerim gaza getirdi" dedi. Dura'ya bin 360 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.