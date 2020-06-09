Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    kullanan magandadan şaşırtan sözler! " deneyeceğim...”

    'da  önceki gün kullandı. O anları dan yayınladı. Dura'nın " deneyeceğim” demesi şaşırttı!

    Uslanmaz maganda!
    İstanbul'da önceki gün kullandı. Hem kendi hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aşarak 100 kilometre hız limiti olan otoyolda 176 kilometre hız yaptı. O anları da yayınladı.



    Dura, "Öncelikle huylu huyundan vazgeçmez bunu size söyleyeyim. Yeni çekim daha geliyor. Takipte kalın. Devlet büyüklerimden çok özür diliyorum. Kesinlikle bu yaptığımı denemeyin. Ben de trafiksiz alanda yapmaya devam edeceğim. Takipçilerim gaza getirdi" dedi. Dura'ya bin 360 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

    Haberler Yaşam Karpuzu yerken minibüs kullanan magandadan şaşırtan sözler! "Tekrar deneyeceğim...”
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri