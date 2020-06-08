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    • Yaşam
    • 08.06.2020 Gazete
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    Nurgül Ünver'i öldüren katilden kan donduran sözler! " hak ettiğini buldu..."

    Kadın lerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'dan geldi. (36), iddiaya göre 2 gün önce dini nikahlı eşi (47) ile tartışıp, evden ayrıldı. Dün ikili arasında tartışma çıktı. Ünal, pompalı tüfekle Ünver'e ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın feci şekilde yaşamını yitirdi.

    Hak ettiğini buldu
    Kadın lerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'dan geldi. (36), iddiaya göre 2 gün önce dini nikahlı eşi (47) ile tartışıp, evden ayrıldı. Dün ikili arasında tartışma çıktı. Ünal, pompalı tüfekle Ünver'e ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın feci şekilde yaşamını yitirdi. Katil zanlısı kısa sürede yakayı ele verdi.



    Ünal'ın, 'gasp, yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı' gibi suçlar başta olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Ünal, basın mensuplarına dönüp kameralara " hak ettiğini buldu" dedi.
    Haberler Yaşam Nurgül Ünver'i öldüren katilden kan donduran sözler! "Herkes hak ettiğini buldu..."
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