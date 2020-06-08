Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Konya'dan geldi. Ahmet Ünal (36), iddiaya göre 2 gün önce dini nikahlı eşi Nargül Ünver (47) ile tartışıp, evden ayrıldı. Dün ikili arasında tartışma çıktı. Ünal, pompalı tüfekle Ünver'e ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın feci şekilde yaşamını yitirdi. Katil zanlısı kısa sürede yakayı ele verdi.
Ünal'ın, 'gasp, yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı' gibi suçlar başta olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Ünal, basın mensuplarına dönüp kameralara "Herkes hak ettiğini buldu" dedi.
Ünal'ın, 'gasp, yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı' gibi suçlar başta olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Ünal, basın mensuplarına dönüp kameralara "Herkes hak ettiğini buldu" dedi.