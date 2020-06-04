Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira ceza kesildi. Olay 1 Haziran'da Manisa'da meydana geldi. Mobilyacı Hüseyin A., bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Elindeki tahta fırça sapıyla dövdü. Hayvan kaçarak canını kurtardı. Şehir magandası, kendisine tepki gösteren Mehmet Ayoğlu'na (64) bıçak çekti.
Hüseyin A.'ya Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra Alaşehir Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü para cezası kesti. Hüseyin A.'ya verilen para cezalarının toplamının 4 bin 495 lira olduğu bildirildi.
Hüseyin A.'ya Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra Alaşehir Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü para cezası kesti. Hüseyin A.'ya verilen para cezalarının toplamının 4 bin 495 lira olduğu bildirildi.