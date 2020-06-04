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    • Yaşam
    • 04.06.2020 Gazete
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    'da sokak köpeğine şiddet uygulayan kişiye 4 bin 495 lira ceza kesildi

    ’da A., bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatıp, fırça sapıyla eziyet etti. Hüseyin A.'ya 'nün yanı sıra ile ve para cezası kesti. Hüseyin A.'ya verilen para cezalarının toplamının 4 bin 495 lira olduğu bildirildi.

    Fırçaya 4 bin!
    Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira ceza kesildi. Olay 1 Haziran'da 'da meydana geldi. A., bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Elindeki tahta fırça sapıyla dövdü. Hayvan kaçarak canını kurtardı. Şehir magandası, kendisine tepki gösteren Mehmet Ayoğlu'na (64) bıçak çekti.



    Hüseyin A.'ya 'nün yanı sıra ile ve para cezası kesti. Hüseyin A.'ya verilen para cezalarının toplamının 4 bin 495 lira olduğu bildirildi.
    Haberler Yaşam Manisa'da sokak köpeğine şiddet uygulayan kişiye 4 bin 495 lira ceza kesildi
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