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    • Yaşam
    • 02.06.2020 Gazete
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    Bunun adı korsanlık! Üç Türk denizci ’da gözaltına alındı...

    Türk denizciler , ve , tekneyle dünya turuna çıktı. Ancak dönüş yolunda 'da askerler tarafından gözaltına alındı.

    Bunun adı korsanlık!
    Türk denizciler İbrahim Iğnak, Selim Ekmekçioğlu ve Lütfi Erman, aylar önce tekneyle dünya turuna çıktı. Denizciler, dönüş etabında ise Süveyş Kanalı'nı kullanarak 'e çıkmayı planladı. Kızıldeniz'e giriş yaptı. Cibuti'de mola veren ekip, daha sonra yeniden denize açıldı. Ancak salgın nedeniyle Süveyş Kanalı kapalı olunca geri dönmek zorunda kaldı. 35 gün önce ise akılalmaz bir olay yaşandı.



    'deki askerler, üçlüyü gözaltına aldı. Endişeli aileleri ise 'nin Eritre ve Cibuti Büyükelçilikleri ile temas sağladı. Aileler, "Dehlek Takımadaları'ndalar. Durumları iyiymiş. Ama onlara ulaşamıyoruz" diyerek yardım çağrısı yaptı.


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