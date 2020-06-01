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    • Yaşam
    • 01.06.2020 Gazete
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    Kuryelikten milyonerliğe! İşte talihlisinin hikayesi

    Üç yıl önce 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, , , ve 'ya çıktı. Antalya'daki talihlinin ise bir ilaç firmasında kurye olan olduğu anlaşıldı. Kurye Murat Tokmak, 2017’de milyoner oldu. “Cebimdeki son parayla bilet almıştım” diye konuştu

    Kuryelikten milyonerliğe

    Üç yıl önce 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, , , ve 'ya çıktı. Antalya'daki talihlinin ise bir ilaç firmasında kurye olan olduğu anlaşıldı.

    15 milyon 250 bin lira kazanan genç adam, şu ifadeleri kullandı: Son paramla bilet aldım. Sonuçlara bakınca 60 lira kazandım sandım. Simit, sigara param çıktı diye sevindim. Bilet 2 kere kayboldu, ikisinde de arkadaş bulup getirdi. Bazen kendimi rüyada mıyım diye sorguluyorum.

    Tokmak'ın şu anda aksesuar, kaplama, araç yıkama dükkanları, onlarca evi ve sekiz otomobili var.

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