Üç yıl önce 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya'ya çıktı. Antalya'daki talihlinin ise bir ilaç firmasında kurye olan Murat Tokmak olduğu anlaşıldı.

15 milyon 250 bin lira kazanan genç adam, şu ifadeleri kullandı: Son paramla bilet aldım. Sonuçlara bakınca 60 lira kazandım sandım. Simit, sigara param çıktı diye sevindim. Bilet 2 kere kayboldu, ikisinde de arkadaş bulup getirdi. Bazen kendimi rüyada mıyım diye sorguluyorum.

Tokmak'ın şu anda aksesuar, kaplama, araç yıkama dükkanları, onlarca evi ve sekiz otomobili var.