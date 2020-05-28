Niğde'de Atıyla İnönü Mahallesi muhtarı Tuğba Somkaya, atıyla mahalle sakinlerini ziyaret etti. Vatandaşların ihtiyaçlarını belirledi. Ancak Muhtar Somkaya'nın bindiği at yayıldığı arazide tüfekle vurulup katledildi.

Karnında yavrusu da ölen atın öldüğü bölgeye giden muhtar Somkaya ve atın sahibi Onur Küçük, atı öldürenlerin bulunup cezalandırılmasını istedi. Muhtar Somkaya, "Polis ekiplerini aradık geldiler inceleme yaptılar. Sokağa çıkma yasağı olduğu için at yerinde değil. Sahibi beni aradı. Atı vurdular, karnında yavrusuyla birlikte maalesef öldü. Atın sahiplerine bu bölgede biri 'atı burada görürsem vururum' diyerek tehdit etmiş. O kişiden şüpheleniyoruz. Şikayetçi olacağız" dedi.



Karnında yavrusuyla vurdular

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI

Muhtar Tuğba Somkaya, atını katleden kişinin en kısa zamanda bulunmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.