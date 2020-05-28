



Yavru vatan Kıbrıs'ta 23 Mayıs günü 4 arkadaşı ile denize giden Mehmet Ceyhan (24) ile Gözde Nur Binbir (22), dalgalara kapılarak kaybolmuştu. Sahil Güvenlik güçleri ile polis tarafından yapılan aramada Binbir'in cansız bedenine ulaşılmış ancak Ceyhan bulunamamıştı. Başlatılan arama çalışmaları havadan ve denizden devam ederken, Mehmet Ceyhan'ın cansız bedeni olaydan 5 gün sonra bulundu.