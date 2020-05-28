Yavru vatan Kıbrıs'ta 23 Mayıs günü 4 arkadaşı ile denize giden Mehmet Ceyhan (24) ile Gözde Nur Binbir (22), dalgalara kapılarak kaybolmuştu. Sahil Güvenlik güçleri ile polis tarafından yapılan aramada Binbir'in cansız bedenine ulaşılmış ancak Ceyhan bulunamamıştı. Başlatılan arama çalışmaları havadan ve denizden devam ederken, Mehmet Ceyhan'ın cansız bedeni olaydan 5 gün sonra bulundu.
24 yaşındaki Mehmet Ceyhan'ın cesedine ulaşıldı.
5 gündür devam eden arama çalışmalarına Türk Barış Kuvvetlerine bağlı bir helikopter, Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri ve KKTC Balıkçılar Birliği'ne üye balıkçılar katıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Gözde Nur Binbir, henüz 22 yaşındaydı. Çevresindekiler tarafından oldukça sevilen genç kız, derslerinde de başarılıydı. Talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini üzdü.