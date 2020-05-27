Tıkanan lavobası için aldığı kimyasal çözücü bomba gibi patladı





'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

Haklarını aramak için adli makamlara başvuruda bulunacağını ifade eden Atay, "Ne olduğunu anlayamadım. Yanık ve yüzümdeki hasarla ilgili raporlarımı aldık. Yüzüme bu denli zarar verdi. Hukuksal olarak hakkımı arayacağım'' dedi.