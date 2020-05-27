Tıkanan lavobası için aldığı kimyasal çözücü bomba gibi patladı

İstanbul Cihangir'de oturan Özlem Atay, geçen Cuma marketten lavabo açıcı aldı. Eve dönünce de kullanım talimatları doğrultusunda ürünü lavaboya dökerek sıcak suyu eklemeye başladı. Ancak bu sırada lavabo açıcı patladı. Yüzünde 2'inci derece yanıklar oluşan genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı.
'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'
Haklarını aramak için adli makamlara başvuruda bulunacağını ifade eden Atay, "Ne olduğunu anlayamadım. Yanık ve yüzümdeki hasarla ilgili raporlarımı aldık. Yüzüme bu denli zarar verdi. Hukuksal olarak hakkımı arayacağım'' dedi.
Genç kadın, başkaları da zarar görmesin diye ürünün toplatılmasını talep edecek.