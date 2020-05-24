



Ekipler, sürücü Vedat K. ile Cumalı A.'ya neden dışarı çıktıklarını sordu. Cumali A., "Ben şeker hastasıyım onun için dışarı çıktım. Hastaneye gidiyordum" diyerek kendini savundu. Sürücü Vedat A. ise "Şeker hastası olan Cumali benim yakınım, onu ben hastaneye götürüyordum" dedi.