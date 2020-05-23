Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde yaşayan Ferhat Kodat, geçtiğimiz günlerde inşaat halindeki evinin kapısına ayı geldiğini fark etti. Bir akşam iftar sonrasında kapıda çay içerken ayıyı gören Kodat, cep telefonunun kamerasıyla o anları kaydetti.
BÖLGE HALKI ENDİŞELİ
Görüntülerde yiyecek arayan ayı evin kapısında bir süre dolanıyor. Etrafta bulduğu yiyecekleri yerken kendisini görüntüleyen kişiyi görünce bir anda korkup kaçıyor. Artvin ve ilçelerinde sıkça görülen ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor.
BÖLGE HALKI ENDİŞELİ
Görüntülerde yiyecek arayan ayı evin kapısında bir süre dolanıyor. Etrafta bulduğu yiyecekleri yerken kendisini görüntüleyen kişiyi görünce bir anda korkup kaçıyor. Artvin ve ilçelerinde sıkça görülen ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor.