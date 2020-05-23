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    • Yaşam
    • 23.05.2020 Gazete
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    Yer: ... Evin kapısına gelen ayı görüntülendi

    'in 'nde yaşayan , geçtiğimiz günlerde inşaat halindeki evinin kapısına ayı geldiğini fark etti. Bir akşam iftar sonrasında kapıda çay içerken ayıyı gören Kodat, cep telefonunun kamerasıyla o anları kaydetti.

    Çok ayıp!
    Artvin'in 'nde yaşayan , geçtiğimiz günlerde inşaat halindeki evinin kapısına ayı geldiğini fark etti. Bir akşam iftar sonrasında kapıda çay içerken ayıyı gören Kodat, cep telefonunun kamerasıyla o anları kaydetti.



    BÖLGE HALKI ENDİŞELİ
    Görüntülerde yiyecek arayan ayı evin kapısında bir süre dolanıyor. Etrafta bulduğu yiyecekleri yerken kendisini görüntüleyen kişiyi görünce bir anda korkup kaçıyor. ve ilçelerinde sıkça görülen ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor.
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