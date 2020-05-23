İstanbul'da oturan Nil Mısır (32), 15 yaşındayken talihsiz bir kaza yaşadı. 5'inci kattaki evinden düşerek felç kaldı. Bir zamanlar sadece sol elinin işaret parmağını oynatabilen genç kız, tam 5 bin 940 gün sonra sol elini hareket ettirmeyi başardı.
"Türkiye'nin Hawking'i" başlığıyla haberlere konu olan Mısır, daha sonra da dik oturmaya başladı. Yataktan tekerlekli sandalyeye geçiş yaptı.
'HEDEFLERİME ULAŞTIM'
Okçuluk sporuna başladı ve araba kullanmak için ehliyet aldı. Kendi başına direksiyon koltuğuna geçerek otomobil kullanmaya başladı.
Omurilik felçli Nil, "2018 yılında benimle ilgili haber çıkınca bu yıl milat oldu.
Her yeni gün kendime yeni bir hedef koydum. Hedeflerime tek tek ulaştım. Rol modelim Stephen Hawking" şeklinde konuştu.
Başarılı sporcu, "Türkiye'yi olimpiyatlarda ve şampiyonalarda okçuluk alanında temsil etmek istiyorum" dedi.