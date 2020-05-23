'HEDEFLERİME ULAŞTIM'

Okçuluk sporuna başladı ve araba kullanmak için ehliyet aldı. Kendi başına direksiyon koltuğuna geçerek otomobil kullanmaya başladı.

Omurilik felçli Nil, "2018 yılında benimle ilgili haber çıkınca bu yıl milat oldu.