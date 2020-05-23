Manisa Salihli'de geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay gerçekleşti. Murat Y, Çağrı T. ve Ceren Kultaş, akaryakıt istasyonuna gitti. Üç arkadaş, otomobili yıkatmak için görevlilere verdi. Bu sırada maskeli bir motosikletli, Ceren'e iki el ateş etti.

Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra saldırganın kaçış istikametini inceledi. Ceren Kultaş'ı öldüren katil zanlısının hırsızlık suçundan sabıkalı Şükrü Ş, olduğunu belirledi. Saldırganın bulunabileceği çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ancak henüz bulanamadığı bildirildi.

Talihsiz kızın hikayesi yürekleri deldi. Erken doğumla dünyaya gelen ve zor şartlarda büyüyen Ceren, 6 yıl önce babasını kaybetti. Kız meslek lisesi ikinci sınıf öğrencisi olan genç kızın çocukları çok sevdiği ve bu yüzden anaokulu öğretmeni olmayı istediği öğrenildi.

CEYHAN TORLAK