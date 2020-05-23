İngiliz kaçırmadı

İranlı Mohammad Reza K.'nın (32), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonuna astığı İngiliz bayrağına benzeyen havlusu, mahallelinin tepkisine neden oldu. Polis, şikayet üzerine Reza K.'yı gözaltına alırken, Kayseri Valiliği de yaptığı açıklamada, "Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" dedi. İşte bu olay İngiliz medyasının dikkatini çekti. Başta Daily mail ve The Sun olmak üzere İngiliz gazeteleri, yaşanan olayı büyüttükçe büyüttü.