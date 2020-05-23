İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile Nilüfer Gündüz, Corona'ya yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede hemen sezaryene alındı. 1.5 kilogram ağırlığında dünyaya getirdiği kızı Asel, hemen kuvöze alındı. Kendisi de yoğun bakıma kaldırıldı.
28 günlük yaşam mücadelesinde kalbi duran ve 10 dakikalık mesajıyla hayata döndürülen Gündüz, 45 gün sonra bebeğini bağrına bastı. Verdiği mücadele, herkesi duygulandırdı.
45 gün sonra kızı Asel'i kucağına alabilen Nilüfer Gündüz, duygularını şöyle anlattı: Hemşireler fotoğraflarını gösterdiler ama gözümle görmediğim için inanamıyordum. Sonra yüzünün de göründüğü bir fotoğrafını gördüm. Aynı eşime benziyordu. O zaman dedim evet bu benim bebeğim ve yaşıyor.
28 günlük yaşam mücadelesinde kalbi duran ve 10 dakikalık mesajıyla hayata döndürülen Gündüz, 45 gün sonra bebeğini bağrına bastı. Verdiği mücadele, herkesi duygulandırdı.
45 gün sonra kızı Asel'i kucağına alabilen Nilüfer Gündüz, duygularını şöyle anlattı: Hemşireler fotoğraflarını gösterdiler ama gözümle görmediğim için inanamıyordum. Sonra yüzünün de göründüğü bir fotoğrafını gördüm. Aynı eşime benziyordu. O zaman dedim evet bu benim bebeğim ve yaşıyor.