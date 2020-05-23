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    • Yaşam
    • 23.05.2020 Gazete
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    Coronavirüse yakalanan yeni doğan bebeği ve ailesi için pes etmedi

    7 aylık hamile olan , koronavirüse yakalandı. 28 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ama kızı için pes etmedi. Hem anne hem de bebeği sağlığına kavuştu.

    Göz bebeği
    İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile , Corona'ya yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede hemen sezaryene alındı. 1.5 kilogram ağırlığında dünyaya getirdiği kızı , hemen kuvöze alındı. Kendisi de yoğun bakıma kaldırıldı.

    28 günlük yaşam mücadelesinde kalbi duran ve 10 dakikalık mesajıyla hayata döndürülen Gündüz, 45 gün sonra bebeğini bağrına bastı. Verdiği mücadele, herkesi duygulandırdı.




    45 gün sonra kızı Asel'i kucağına alabilen Nilüfer Gündüz, duygularını şöyle anlattı: Hemşireler fotoğraflarını gösterdiler ama gözümle görmediğim için inanamıyordum. Sonra yüzünün de göründüğü bir fotoğrafını gördüm. Aynı eşime benziyordu. O zaman dedim evet bu benim bebeğim ve yaşıyor.

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