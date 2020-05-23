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    • Yaşam
    • 23.05.2020 Gazete
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    5 farklı isme sahip adamın isyanı! İki kez askere gitti, 'evliliğim tehlikede' dedi

    Akbaş’ın ismi resmi kayıtlara ‘Ersin, Ersün, , Ergun ve ’ olarak girdi. Talihsiz adam, “İki defa askere gittim. Bir kez de yanlışlıkla hapse girdim. Hanımın 5 kocası var. Bu yüzden beni boşayacak” dedi.

    Kimlik bunalımı!
    Akbaş, iddiasına göre iki kez askere gitti. Kendi adıyla 1986- 1987 yılları arasında 18 ayda vatani görevini yerine getirdi. 1990 yılında ise Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askere gitti. İkinci askerliğini 'Ersün' ismiyle bitirdi. Daha sonra da resmi kurumlarda ismi , Ersün, , Ergun ve Akbaş olmak üzere 5 farklı şekilde kayıtlara geçti. 2008'de ise dava açtı ve gerçek adını aldı. Ancak şansızlıklar peşini bırakmadı. 2011 yılında da başkasının yerine hapse girdi. Hata anlaşılınca 15 gün sonra tahliye edildi.

    ERSİN OLARAK EVLİ
    Akbaş, "Bildiğim beş ismim var. Bu durumdan çoluk çocuğum da çok etkilendi. İnsanın bir kocası olur. Hanımın beş kocası var. Kendimden utanır hale geldim. Hatta eşim bu yüzden boşanma davası açacak" dedi.

    Talihsiz adam, SGK kayıtlarında da Ersin ve Ersün Akbaş olarak iki kez sigortalı görünüyor.

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