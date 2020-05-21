Köpek besleme kavgası bir siteyi karıştırdı. Olay Ankara'da yaşandı. Kullanılmayan binanın bahçesinde sokak hayvanlarını besleyen Yaşama Tutunan Patiler Dernek Başkanı Buket Özgünlü'ye, yandaki site sakinleri tepki gösterdi.
Hayvanların çevreye kötü koku yaydığını ve kendilerine saldırdığını ileri süren mahelleli, pencere ve balkonlara çıkıp kadına patates, soğan attı. Özgünlü, o anları sosyal medyadan yayınladı.
Genç kadın, "Devamlı biz şiddete maruz kalıyoruz; ama ilk defa bu kadar topluluk halinde şiddete maruz kaldık. Sokaktaki hayvanları beslememiz en doğal hakkımız" dedi. Bir site sakini ise "Hayvanseverlere karşı bizim bir düşmanlığımız yok. Yeri geliyor biz de besliyoruz. Ama böyle de olmaz. Çocuğumu sitenin içine salamıyorum. Camımızı kapımızı açamıyoruz" diye konuştu.