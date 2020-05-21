Genç kadın, "Devamlı biz şiddete maruz kalıyoruz; ama ilk defa bu kadar topluluk halinde şiddete maruz kaldık. Sokaktaki hayvanları beslememiz en doğal hakkımız" dedi. Bir site sakini ise "Hayvanseverlere karşı bizim bir düşmanlığımız yok. Yeri geliyor biz de besliyoruz. Ama böyle de olmaz. Çocuğumu sitenin içine salamıyorum. Camımızı kapımızı açamıyoruz" diye konuştu.