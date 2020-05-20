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    • Yaşam
    • 20.05.2020 Gazete
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    Yediği dan zehirlenen hayatını kaybetti

    Yediği dan zehirlendiği düşünülen , 170 günlük yaşam savaşını kaybetti. Eşi Zuhriye Hanım ise tedaviye olumlu yanıt verdi. Konservede bakteriye rastlanmadı. Ancak çiftin zehirli kısmı yemiş olabilecekleri açıklandı.

    Katil turşu!

    Zonguldak'ta Zuhriye- çifti, geçen yıl 28 Kasım günü konserve kavanozu içindeki ev yapımı yu yedi. Ancak bir süre sonra ikisi de zehirlendi. Doktorlar, 'clostridium botulinum' bakterisinin zehirlenmeye neden olmuş olabileceğini belirledi. İkiliye, antitoksinler enjekte edildi. Bilinçleri kapalı ve solunum cihazına bağlı olan çiftten Zuhriye Yıldız, 4'üncü ayın sonunda tedaviye cevap verdi. Bir süre de fizik tedavi gören kadın, taburcu edildi. Tedavisi devam eden Ramazan Yıldız ise salgın nedeniyle Ereğli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak 14 Nisan'da hayatını kaybetti.

    Haberler Yaşam Yediği turşudan zehirlenen Ramazan Yıldız hayatını kaybetti
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