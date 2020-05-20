Zonguldak'ta Zuhriye-Ramazan Yıldız çifti, geçen yıl 28 Kasım günü konserve kavanozu içindeki ev yapımı turşuyu yedi. Ancak bir süre sonra ikisi de zehirlendi. Doktorlar, 'clostridium botulinum' bakterisinin zehirlenmeye neden olmuş olabileceğini belirledi. İkiliye, antitoksinler enjekte edildi. Bilinçleri kapalı ve solunum cihazına bağlı olan çiftten Zuhriye Yıldız, 4'üncü ayın sonunda tedaviye cevap verdi. Bir süre de fizik tedavi gören kadın, taburcu edildi. Tedavisi devam eden Ramazan Yıldız ise salgın nedeniyle Ereğli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak 14 Nisan'da hayatını kaybetti.