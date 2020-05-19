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    • Yaşam
    • 19.05.2020 Gazete
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    Yer: ... 4 bakkala gitti, dar gelirli vatandaşların borcunu sildirdi! "Adımızı söylersek yardımın ne anlamı var"

    bir vatandaş 'nde bulunan 4 bakkala giderek dar gelirli vatandaşların veresiye defterinde yazılı yaklaşık 30 bin liralık ları ödeyerek sildirdi.

    Adımızı söylersek yardımın ne anlamı var
    Hayırsever bir vatandaş 'nde bulunan 4 bakkala giderek dar gelirli vatandaşların veresiye defterinde yazılı yaklaşık 30 bin liralık ları ödeyerek sildirdi. Fatih Mahallesinde bakkal işletmecisi Göksel Karaman, yaşananları şöyle anlattı: Sabah dükkanı açtığımda bir vatandaş gelerek veresiye defteri çıkarmamı istedi. Ne kadar borç olduğunu hesapladık, 8 bin 300 lira çıktı, ödemesini yaptı, veresiye defterinin yapraklarını kopararak aldı. Borçların ödendiğini duyan müşterilerimiz sevindiler. Buranın insanları zaten gariban, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. in ismini soran bakkala, "Adımızı söylersek yardımın ne anlamı kalır" dedi.
    Haberler Yaşam Yer: Silivri... 4 bakkala gitti, dar gelirli vatandaşların borcunu sildirdi! "Adımızı söylersek yardımın ne anlamı var"
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