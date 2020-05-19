Hayırsever bir vatandaş Silivri Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 bakkala giderek dar gelirli vatandaşların veresiye defterinde yazılı yaklaşık 30 bin liralık borçları ödeyerek sildirdi. Silivri Fatih Mahallesinde bakkal işletmecisi Göksel Karaman, yaşananları şöyle anlattı: Sabah dükkanı açtığımda bir vatandaş gelerek veresiye defteri çıkarmamı istedi. Ne kadar borç olduğunu hesapladık, 8 bin 300 lira çıktı, ödemesini yaptı, veresiye defterinin yapraklarını kopararak aldı. Borçların ödendiğini duyan müşterilerimiz sevindiler. Buranın insanları zaten gariban, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Hayırseverin ismini soran bakkala, "Adımızı söylersek yardımın ne anlamı kalır" dedi.